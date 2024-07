Lidia Kopania znów ma swoje 5 minut. Znów zrobiło się o niej głośno, a to za sprawą kontraktu reklamowego z marką Alles, tworzącej zmysłową i bardzo kobiecą bieliznę. Tym samym wokalistka wygryzła Natalię Siwiec, która wcześniej reklamowała produkty firmy. Przypomnijmy: Ale ona ma ciało! Lidia Kopania w sexy bieliźnie

Reklama

W ramach akcji promocyjnej Kopania wystąpiła w katalogu i billboardach prezentujących ekskluzywną ofertę marki. Ponadto charakterystyczną bieliznę wykorzystano w stylizacjach, jakie gwiazda ma na sobie w swoim najnowszym teledysku do piosenki "Hold My Breath and Wait". Premiera obrazu w reżyserii Jacka Kościuszko odbyła się w miniony weekend podczas pokazu najnowszej kolekcji Alles w hotelu Villa Otwock.

W teledysku Lidia wciela się w postać modliszki, która zabija bogatych mężczyzn w jednym z hoteli. Piosenkarka wdaje się również w romans z przystojnym recepcjonistą, który działał jako szpieg antyterorystów. Na sam koniec policja wyprowadza Kopanię zakutą w kajdanki i ubraną tylko w seksowną bieliznę.

Zobaczcie teledysk i oceńcie, jak Lidia Kopania poradziła sobie z wyzwaniem aktorskim

Zobacz także

Reklama

Lidia Kopania w katalogu Alles: