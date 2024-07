Kasia Gajewska do wykonania tego makijażu wykorzystała:

• Podkład nr 120 Infallible - L’Oreal

• Korektor Fit Me - Maybelline

• Puder Luxury Powder Cameo - Ben Nye

• Kredka do brwi Date With Ash-ton - Catrice

• Cień Poison Plum - Sugarpill

• Cień w kremie Opal - Bobbi Brown

• Opalizujący pigment Como La Flor - Chaos Make Up

• Tusz Big Eyes - Maybelline

• Cielista kredka Nude - Oriflame

• Połówki rzęs nr 318 - Ardell

• Rozświetlacz z palety do konturowania Contour Kit - Anastasia Beverly Hills

• Szminka Velvet Matte nr 07 - Golden Rose

• Matowy błyszczyk Cream Puff nr 2 - Collection