66-letni prezenter znany z "Top Gear" i "Clarkson’s Farm" Jeremy Clarkson, ujawnił, że zmaga się z chorobą nowotworową. W 5. sezonie serii na Prime Video, nagrywanej na farmie Diddly Squat w Cotswolds, powiedział o diagnozie najbliższym współpracownikom podczas ustaleń dotyczących żniw. Szczegóły choroby oraz przebieg leczenia gwiazdora szybko obiegły międzynarodowe media.

Jeremy Clarkson ma raka

Jeremy Clarkson w programie "Clarkson’s Farm" przekazał, że o chorobie wie od maja bieżącego roku. Wtedy przeszedł badania, a później biopsję, która potwierdziła nowotwór, dokładnie agresywnego raka prostaty.

Mam raka. (...) Wiem od maja. Miałem wtedy badania i zniknąłem na tydzień. Miałem biopsję, to rak i to agresywna forma, ale wczesne stadium, więc zobaczymy powiedział Clarkson w programie.

Prezenter przekazał również informacje o planowanej za około dwa, trzy tygodnie od momentu ogłoszenia, operacji. Jednocześnie w odcinkach show na Prime Video pokazane są kadry, w którym gwiazdor obecny jest w szpitalu. Clarkson jasno zasygnalizował, że część leczenia nie przebiega tak, jak zakładano, i że sytuacja jest na tyle poważna, iż nie potrafi przesądzić, co wydarzy się dalej.

Jeremey Clarkson o swojej zawodowej przyszłości

Gwiazdor telewizji i reprezentant formatu "Clarkson’s Farm" zapowiedział, że musi liczyć się z ograniczeniami i że przez pewien czas prawdopodobnie nie będzie w pełni sprawny, co przełoży się na jego udział w obowiązkach na wsi, gdzie toczy się akcja programu.

Z jednej strony produkcja kolejnego sezonu została potwierdzona, z drugiej Clarkson daje do zrozumienia, że jego udział zależy od tego, jak zakończy się leczenie.

Kolejne komplikacja zdrowotne Clarksona

Choroba nowotworowa nie jest pierwszym poważnym problemem zdrowotnym, o którym mówił Clarkson w ostatnim czasie. Na początku 2024 roku trafił do szpitala z bólem w klatce piersiowej. Lekarze rozpoznali wówczas zator lub zablokowaną tętnicę, a sytuacja wymagała założenia stentu, by udrożnić naczynie.

Mimo zdrowotnych problemów Clarkson pozostaje aktywny zawodowo, ale teraz sam jasno sygnalizuje, że najbliższe tygodnie będą dla niego testem o niepewnych wyniku, którego nie da się przyspieszyć.

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