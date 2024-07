Dzisiaj w Glasgow odbyła się jedna z najbardziej prestiżowych imprez muzycznych MTV EMA 2014, gdzie artyści z całego świata odbierali statuetki w poszczególnych kategoriach. Wśród takich artystów jak Nicki Minaj, Katy Perry i One Direction znalazł się również Dawid Kwiatkowski. Ten młody wokalista walczył o miano najlepszego światowego artysty. Niestety przegrał z Chinami, ale my i tak wolimy jego.

Oto lista zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

Best Pop - One Direction

Best Hip-Hop - Nicki Minaj

Global Icon - Ozzy Osbourne

Best World Act - Bibi Zhou

Best Look - Katy Perry

Best Female - Ariana Grande

Best Male - Justin Bieber

Best Video - Katy Perry

Best Song - Ariana Grande

Best Live - One Direction

Best New - 5 Seconds of Summer

Best Rock - Linkin Park

Best Alternative -30 Second to Mars

Best Electronic - Calvin Harris

Biggest Fans - One Direction

Best Push - 5 Seconds of Summer

Best World Stage - Enrique Iglesias

Najwięcej statuetek zdobył zespół One Direction, ale wszyscy laureaci byli wspaniali!

