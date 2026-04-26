Charytatywny stream Łatwoganga z dnia na dzień przyciąga coraz większą uwagę i kolejne znane nazwiska. W trakcie transmisji dochodzi nie tylko do emocjonujących momentów, ale też zaskakujących propozycji od gwiazd. Oferta Doroty Szelągowskiej zwróciła szczególną uwagę widzów.

Dorota Szelągowska chciała wyremontować mieszkanie Łatwoganga

Podczas charytatywnego streamu Łatwoganga, który od kilku dni przyciąga uwagę całego internetu, do akcji dołączyła się Dorota Szelągowska. Znana projektantka wnętrz zaskoczyła wszystkich, składając influencerowi nietypową propozycję - zaoferowała, że całkowicie wyremontuje jego mieszkanie w ramach docenienia działań, jakie prowadzi na rzecz dzieci chorych na nowotwory.

A ja bym chciała ci wyremontować chatę. Ty zrobiłeś tyle dobra. Zastanów się proszę nad tym, bo jesteś po prostu niewiarygodny zaoferowała Szelągowska.

Choć gest spotkał się z entuzjazmem widzów, Łatwogang zdecydował się odmówić. Jak tłumaczył, zamiast prywatnej metamorfozy wolał, by taka usługa została wystawiona na licytację i w ten sposób wsparła zbiórkę. Ostatecznie propozycja Szelągowskiej została wykorzystana właśnie w tym celu, a dochód z remontu ma zasilić fundację pomagającą dzieciom walczącym z chorobami nowotworowymi.

Ja bardzo doceniam. Ja tu sam ogarnę tę chatę. Ja tu odmaluję. Wszystko ogarniemy. Najlepsze, co może być, to, żeby oddać tę opcję na licytację i to by było dla mnie najlepsze zapewniał Łatwogang.

Streaming Łatwoganga bije rekordy

Charytatywny stream Łatwoganga przeszedł już do historii polskiego internetu - kwota zebrana podczas transmisji przekroczyła 150 milionów złotych i wciąż rośnie. Cała akcja ma na celu wsparcie dzieci chorujących na nowotwory, a środki trafiają do Fundacji Cancer Fighters, która finansuje leczenie i pomoc dla najmłodszych pacjentów.

To jednak nie tylko liczby robią największe wrażenie. W stream zaangażowały się największe polskie gwiazdy - od muzyków i aktorów po sportowców - a jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wydarzenia stało się golenie głów na łyso w geście solidarności z chorymi dziećmi. W trakcie kilkudniowego maratonu padł także rekord świata w kategorii charytatywnego streamingu, bijąc dotychczasowe osiągnięcia i przyciągając setki tysięcy widzów.

