Jedno trzeba przyznać, Lara Gessler po swojej słynnej mamie odziedziczyła nie tylko silny temperament, specyficzne poczucie humoru, ogromny talent, pasję do gotowania, ale też zamiłowanie do mody. Młoda restauratorka, podobnie jak Magda Gessler, nie boi się eksperymentować z fasonami, fakturami i kolorami, czego doskonałym przykładem jest jej najnowsza stylizacja. Pomimo siarczystego mrozu Lara Gessler przechadzała się ulicami Warszawy w uroczym sweterku w kanarkowym kolorze, ale to dół jej looku przykuwa największą uwagę. Takiego nieoczywistego połączenia nikt się po niej nie spodziewał.

Lara Gessler od lat konsekwentnie buduje swoją markę osobistą nie tylko jako restauratorka, ale też modelka. Na swoim koncie gwiazda ma już liczne pokazy mody i trzeba przyznać, że praca w tej branży niewątpliwie wpłynęła na modowe wybory Lary Gessler. Wcześniej stawiająca na bardziej stonowane elementy garderoby, teraz nosi się niczym jedna ze skandynawskich it-girls.

Niedawno Lara Gessler zachwyciła nieoczywistą suknią w kolorze magenty, teraz paparazzi uchwycili ją podczas zimowego spaceru, a my przecieramy oczy ze zdumienia. Zamiast puchówki czy wełnianego płaszcza, restauratorka postawiła na stylowy, wiosenny kardigan w słonecznym, kanarkowym odcieniu. Do tego dobrała białą koszulę z ozdobnymi mankietami i białą czapkę z daszkiem. Najbardziej nieoczywisty jest jednak dół zimowego looku Lary Gessler.

Klasyczne jeansowe spodnie typu "girlfiend cut" restauratorka zestawiła z transparentną białą spódnicą wykończoną koroną, przypominającą firanę, białymi skarpetami oraz szarymi sneakersami rodem z lat 90. typu "dad shoes", na jakie ostatnio zdecydowała się też Anna Lewandowska.

I choć dla wielu takie połączenie może wydawać się kontrowersyjnym wyborem, to w 2026 roku jeansy w połączeniu z koronką zaleją ulice światowych stolic mody. Skandynawskie it-girls już pokochały trend. Jego początków możemy upatrywać w jednym z niedawnych pokazów The Row, podczas którego klasyczne jeansy z rozszerzanymi nogawkami zostały zestawione z białą koronkową halką z kaskadowym dołem, podobną do tej, na jaką zdecydowała się Lara Gessler.

Styl "underwear as outerwear" w 2026 roku zaleje ulice

Trend na "underwear as outerwear" w 2026 powróci ze zdwojoną siłą. Romantyczne halki inspirowane stylem vintage, bieliźniane topy i sukienki opuszczają sypialnię i szturmem podbijają ulice światowych stolic mody stanowiąc bazę casualowych looków. Koronkowe, kaskadowe spódnice, kojarzone do tej pory jedynie z halkami, zarzucamy na jeansy, jak robią to skandynawki.

Tu najlepiej sprawdzą się spodnie z szerszymi nogawkami, jak palazzo, wide leg, czy "Granite Fold Jeans", na jakie ostatnio zdecydowała się Małgorzata Kożuchowska.

Gdzie kupić modne spódnice w stylu "underwear as outerwear"

Jeśli spodobał wam się trend na "underwear as outerwear", modne białe, transparentne spódnice znalazłam dla was w ofertach popularnych sieciówek. W Reserved za 49,99 złotych kupicie śliczną strukturalną białą spódnicę maxi z kwiatowym motywem.

Biała spódnica w stylu "underwear as outerwear" z Reserved za 49,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Stradivariusie za 39,90 złotych czeka na was równie ciekawa, koronkowa, biała spódnica maxi, idealnie wpisująca się w estetykę "underwear as outerwear".

Biała spódnica w stylu "underwear as outerwear" ze Stradivariusa za 39,90 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla tych, którzy wolą klasykę, w H&M za 104,99 złotych znalazłam białą, kreszowaną, transparentną spódnicę do połowy łydki.

Biała spódnica w stylu "underwear as outerwear" z H&M za 104,99 złotych, Fot. materiały prasowe

