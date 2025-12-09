Fashion Christmas Party Gosi Baczyńskiej to wydarzenie, które przyciągnęło największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Tegoroczny pokaz mody odbył się w Warszawie i obfitował w śmiałe stylizacje gwiazd. Na evencie pojawiły się takie osobistości jak Agnieszka Grochowska, Weronika Książkiewicz, Lara Gessler, a także Dawid Woliński, Monika Olejnik, Michał Piróg i Maria Sadowska. Gwiazdy zadbały o to, aby ich stylizacje były szeroko komentowane. Sami spójrzcie!

Plejada gwiazd na świątecznej imprezie Gosi Baczyńskiej

Podczas świątecznego wydarzenia modowego Gosi Baczyńskiej, które odbyło się w Warszawie, Agnieszka Grochowska zachwyciła wszystkich swoją stylizacją. Aktorka postawiła na czarną suknię, która podkreślała jej perfekcyjną sylwetkę. Bufiaste ramiona i subtelny połysk materiału sprawiły, że Grochowska wyróżniała się na tle innych uczestniczek wydarzenia.

Weronika Książkiewicz również nie pozostała w cieniu. Aktorka postawiła na odważny look z kolorem czerwonym, nawiązującym do świątecznej estetyki. Kluczowym elementem jej stylizacji była koronkowa spódnica, która odsłaniała nogi. Do kompletu założyła czarne botki oraz skórzaną kurtkę.

Z kolei Lara Gessler zdecydowanie złamała schematy. Córka znanej restauratorki Magdy Gessler pojawiła się na wydarzeniu w asymetrycznej sukience w kolorze fuksji, ozdobionej frędzlami. Stylizacja przyciągała uwagę swoją oryginalnością i odważnym kolorem.

Monika Olejnik skradła show

Prawdziwą gwiazdą na Fashion Christmas Party Gosi Baczyńskiej była Monika Olejnik. Dziennikarka, która słynie z odważnych stylizacji i kocha modowe eksperymenty, tym razem jak zwykle zaskoczyła stylizacją i postawiła na blask cekinów w najmodniejszym kolorze sezonu, czyli czekoladowym brązie.

Gwiazda TVN24 zdecydowała się na długą suknię z gorsetową górą i fantazyjną baskinką. Elegancki look przełamała skórzaną kurtką w stylu vintage. Ten zestaw wzbudził ogromne zainteresowanie, a Monika Olejnik po raz kolejny udowodniła, że moda to jej wielka pasja.

Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Zobacz także:

Weronika Książkiewicz

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Agnieszka Grochowska

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Lara Gessler zaskoczyła kreacją w kolorze fuksji

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Monika Olejnik cała w cekinach

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Dawid Woliński i Gosia Baczyńska

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Maria Dębska

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Joanna Horodyńska