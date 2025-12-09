Plejada gwiazd na świątecznej imprezie Gosi Baczyńskiej: Książkiewicz, Gessler, Olejnik i inni
Warszawski pokaz mody zorganizowany przez Gosię Baczyńską przyciągnął plejadę gwiazd. Agnieszka Grochowska zadała szyku w czerni, Weronika Książkiewicz odsłoniła nogi w koronce, a Lara Gessler zaskoczyła fuksją. Stylizacje celebrytek wzbudziły ogromne emocje. Zobacz wszystkie zdjęcia!
Fashion Christmas Party Gosi Baczyńskiej to wydarzenie, które przyciągnęło największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Tegoroczny pokaz mody odbył się w Warszawie i obfitował w śmiałe stylizacje gwiazd. Na evencie pojawiły się takie osobistości jak Agnieszka Grochowska, Weronika Książkiewicz, Lara Gessler, a także Dawid Woliński, Monika Olejnik, Michał Piróg i Maria Sadowska. Gwiazdy zadbały o to, aby ich stylizacje były szeroko komentowane. Sami spójrzcie!
Plejada gwiazd na świątecznej imprezie Gosi Baczyńskiej
Podczas świątecznego wydarzenia modowego Gosi Baczyńskiej, które odbyło się w Warszawie, Agnieszka Grochowska zachwyciła wszystkich swoją stylizacją. Aktorka postawiła na czarną suknię, która podkreślała jej perfekcyjną sylwetkę. Bufiaste ramiona i subtelny połysk materiału sprawiły, że Grochowska wyróżniała się na tle innych uczestniczek wydarzenia.
Weronika Książkiewicz również nie pozostała w cieniu. Aktorka postawiła na odważny look z kolorem czerwonym, nawiązującym do świątecznej estetyki. Kluczowym elementem jej stylizacji była koronkowa spódnica, która odsłaniała nogi. Do kompletu założyła czarne botki oraz skórzaną kurtkę.
Z kolei Lara Gessler zdecydowanie złamała schematy. Córka znanej restauratorki Magdy Gessler pojawiła się na wydarzeniu w asymetrycznej sukience w kolorze fuksji, ozdobionej frędzlami. Stylizacja przyciągała uwagę swoją oryginalnością i odważnym kolorem.
Monika Olejnik skradła show
Prawdziwą gwiazdą na Fashion Christmas Party Gosi Baczyńskiej była Monika Olejnik. Dziennikarka, która słynie z odważnych stylizacji i kocha modowe eksperymenty, tym razem jak zwykle zaskoczyła stylizacją i postawiła na blask cekinów w najmodniejszym kolorze sezonu, czyli czekoladowym brązie.
Gwiazda TVN24 zdecydowała się na długą suknię z gorsetową górą i fantazyjną baskinką. Elegancki look przełamała skórzaną kurtką w stylu vintage. Ten zestaw wzbudził ogromne zainteresowanie, a Monika Olejnik po raz kolejny udowodniła, że moda to jej wielka pasja.
Tylko spójrzcie na te zdjęcia!
Weronika Książkiewicz
Agnieszka Grochowska
Lara Gessler zaskoczyła kreacją w kolorze fuksji
Monika Olejnik cała w cekinach
Dawid Woliński i Gosia Baczyńska
Maria Dębska
Joanna Horodyńska