Ashton Kutcher za wszelką cenę chce ratować swoje małżeństwo, jednak Demi Moore nie jest już tym zainteresowana. Trudno jej się dziwić, po tym jak młoda kochanka męża, Sara Leal ujawniła całemu światu szczegóły ich gorącej nocy.



0 Demi od kilku dni omawia ze swoimi prawnikami szczegóły rozwodu. Jest zdecydowana. Ashton wciąż się łudzi, że się dogadają i żona mu wybaczy. Nie chce rozwodu. Miał nadzieję, że groźby Sary to tylko blef i dziewczyna nie ujawni szczegółów tamtej nocy. Teraz, kiedy cały świat wie, co między nimi zaszło, Demi nie może na niego patrzeć.

Tuż po publikacji wywiadu Sary, Ashton zdobył się na odwagę i nareszcie przyznał, że z nią spał. Za późno jednak na szczerość. Demi została publicznie upokorzona... załamała się. Zdradził ją w rocznicę ich ślubu.

Nadal żyją pod jednym dachem, ale zupełnie oddzielnie - donosi osoba z rodziny aktorki.



