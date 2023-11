Reklama

A to niespodzianka! Barbara Kurdej-Szatan przed kolejnym wielkim wyzwaniem telewizyjnym. Jak dowiedział się "Flesz", aktorka dostała propozycję poprowadzenia nowego show tanecznego TVP "Dance, Dance, Dance". Kurdej-Szatan miała początkowo tańczyć w programie razem z ... mężem, ale dotkliwa kontuzja nogi pokrzyżowała plany Rafałowi, Basia będzie więc prowadzić program z Tomaszem Kammelem. Ta para gwarantuje sukces, bowiem razem byli gospodarzami show "The Voice of Poland".

Ale to nie koniec sensacji. "Flesz" dotarł do kolejnych nazwisk, które będą brały udział w programie. To wielkie zaskoczenie, bo po raz pierwszy w telewizji razem zatańczą mistrzyni świata fitness Kasia Dziurska ze swoim chłopakiem, mistrzem kulturystyki Emilianem Gankowskim. Dalej jest równie ciekawie, bowiem Paulina Krupińska zatańczy z ... Kaludią Halejcio, a Wiktoria Gąsiewska z Adamem Zdrójkowskim. W jury zasiądą zaś Ewa Chodakowska i ... Robert Kubisz. Będzie się działo!

Basia Kurdej-Szatan już sprawdziła się w roli prowadzącej w "The Voice of Poland".

Kasia Dziurska zatańczy z Emilianem Gankowskiem

W "Dance, dance, dance" zobaczymy też Paulinę Krupińską