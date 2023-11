5 z 5

Dziurska chciałaby razem z Emilem prowadzić program telewizyjny, w którym oboje propagowaliby zdrowy styl życia. Jeszcze nie tak dawno temu myślała o tym, żeby wziąć udział w walce MMA. Co na to Emil?

Nie wyobrażam sobie tego, żeby Kasia biła się w ringu - mówi Emil.

Na razie zamiast na walce skupia się na nauce walca :) W piątek wielki finał "Tańca z gwiazdami". Myślicie, że Kasia wygra?