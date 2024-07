Transparentne materiały to hit tego sezonu. Przezroczyste bluzki ukazujące bieliznę, długie suknie przez które widać zarys kobiecego ciała, wykańczane tiulem spódnice, które odsłaniają nogi.

Niby wszystko widać, a jednak nie do końca! Ponieważ każdy ma w sobie coś z podglądacza, takie ubrania prezentują się bardzo kusząco.

Przezroczyste materiały często pojawiały się w kolekcjach na jesiennych pokazach. Jeśli któryś z projektantów nie zaprezentował go na jesień i zimę 2011/2012, przezroczyste materiały wykorzystał na przyszłoroczną wiosnę.

W zimowej odsłonie króluje czerń przez którą idealnie widać bieliznę. Jeśli nie lubisz aż tak się obnażać wybierz materiał we wzory. Wtedy bielizna nie będzie rzucać się aż tak w oczy.

Więcej o tym jak nosić bluzki z przezroczystych materiałów przeczytasz w najnowszym numerze magazynu "Flesz"



