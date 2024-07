Jeden z najbardziej wszechstronnych projektantów na świecie zaangażował się w kolejny projekt. W perfumeriach Sephora można bowiem zakupić kolekcję kosmetyków, akcesoriów, a nawet perfumy „Karleidoscope” sygnowane nazwiskiem Karla Lagerfelda!

„Uwielbiam bawić się słowami, tak jak uwielbiam bawić się zapachami. Ale perfumy nie powstają po to, by je opisywać. Kompozycja zapachowa to coś, co możemy poczuć zmysłami, ale nie oddać słowami. Nie chcę wchodzić w aspekty techniczne tworzenia perfum, wolę podejście sentymentalne” – powiedział o zapachu „Karleidoscope” Karl Lagerfeld.



Linia produktów, które zaprojektował designer to żartobliwe odniesienie do jego własnej filozofii życiowej, którą wyraża słowami: „Moda nie jest moralna ani amoralna. Moda jest po to, aby podnosić morale”.



Skusisz się na coś z kolekcji Karla Lagerfelda?

