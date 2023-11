1 z 4

Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego odbył się w maju, ale wciąż w mediach pojawiają się nowe informacje na temat tego, co działo się za kulisami. Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć jedno zdjęcie z wesela, na którym widać Harry'ego i Meghan przytulających się do siebie, potem wyszło na jaw, że Meghan poprosiła o odświeżenie powietrza w kościele, w którym mieli wziąć ślub, ale pałac uznał jej prośbę za niedorzeczną. Ostatnio okazało się też, że aktorka podczas przymiarek doprowadziła księżną Kate do łez! Jak to się stało? Wyszły na jaw nowe szczegóły kłótni, do której doszło!

