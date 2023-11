Reklama

Nie jest już żadną tajemnicą, że pracownicy pałacu nie przepadają za Meghan Markle. Żona Harry'ego straciła już dwie asystentki! Pierwsza z nich, Melissa Toubati zrezygnowała po ślubie Meghan i Harry'ego, do którego miesiącami przygotowywała księżną. Ponoć Meghan wiele razy doprowadziła ją do łez, dochodziło między nimi do kłótni, dlatego gdy tylko Meghan wróciła z podróży poślubnej, ich drogi się rozeszły. Teraz pracuje z Samanthą Cohen, która z kolei odejdzie z pałacu tuż po tym, jak Meghan urodzi wiosną swoje pierwsze dziecko. Czy jej decyzja jest spowodowana trudnym charakterem Markle? Tego nie wiemy. Nikogo już jednak nie dziwi fakt, że pracownicy pałacu znaleźli przezwisko dla Meghan... Nazywają ją „duchess difficult”, co oznacza „trudną księżną”. Teraz okazuje się, że ciężki charakter Meghan ma też wpływ na relacje w rodzinie królewskiej...

Meghan Markle ma duży wpływ na Harry'ego! Do czego do namawia?

O tym, że Meghan i Kate nie przepadają za sobą mówiło się jeszcze zanim amerykańska aktorka wyszła za Harry'ego. Ich pogarszające się z każdym miesiącem relacje wpłynęły też na kontakty braci - Williama i Harry'ego. Mówi się, że Harry miał żal do brata o to, że nie przyjął Meghan zbyt ciepło w rodzinie i od tamtego czasu ich relacje są coraz gorsze. Te plotki może potwierdzić nawet informacja o tym, że Harry i Meghan ostatecznie nie zamieszkają na stałe w pałacu Kensington, który po ślubie mieli dzielić z Williamem i Kate. Ponoć nie chcą być tak blisko nich i wolą mieszkać w zamku Windsor.

Na ich pogarszające się relacje ma wpływać również fakt, że zdaniem Williama, Meghan ma za duży wpływ na Harry'ego. Okazuje się, że ostatnio zaczęła namawiać go, żeby zrezygnował z polowań! William był wściekły, gdy się o tym dowiedział, bo uważa, że to już ich rodzinna tradycja, poza tym podczas polowań zawsze mieli czas na męskie rozmowy. Gdyby Harry z tego zrezygnował to jeszcze bardziej by się od siebie oddalili. Meghan jednak już od jakiegoś czasu pracuje nad Harrym i przekonała już go do tego, żeby zmienił dietę, jadł mniej mięsa, a więcej warzyw i owoców. Czy wkrótce Harry zrezygnuje dla ukochanej też z polowań? Coś nam się wydaje, że wtedy Meghan narobi siebie jeszcze więcej wrogów w pałacu ( nawet chyba królowa ją znienawidzi) oraz jeszcze więcej fanów wśród osób, które walczą o prawa zwierząt. Jak myślicie, uda jej się?

Meghan Markle ma duży wpływ na swojego męża.

Czy Harry zrezygnuje dla niej z tradycji rodzinnej?