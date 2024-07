Karolina Korwin Piotrowska w swoim ostatnim felietonie w „Grazii” skrytykowała polskie gwiazdy za to, że na Facebookui Instagramie publikują zdjęcia ze szpitala. Oberwało się m.in. Michałowi Żebrowskiemu. Zobacz: Korwin Piotrowska masakruje gwiazdy za „lans ze szpitala”. Najbardziej oberwało się Żebrowskiemu

W obronie aktora stanął Kuba Wojewódzki. Na swoim Facebooku wystosował bardzo długie oświadczenie, w którym nie szczędzi Karolinie ostrych słów:

Piotrowska nie wie, albo udaje że nie wie, że często takie zdjęcie to jedyna metoda aby poradzić sobie z tak zwanymi paparazzi. Chamy z aparatami fotograficznymi wejdą wszędzie i nie uszanują niczego. Można im zepsuć pracę i zmniejszyć zarobki, samemu informując o swoim życiu. Tak robi Żebrowski, tak, od pewnego czasu robię i ja, tak robi świat. To szansa na sprawowanie kontroli nad własnym życiem czy medialną informacją. Pomijam już fakt, że aktorzy mają fanów. Czyli ludzi, którzy po prostu ich lubią i są ciekawi informacji o ich życiu. Bo to jest możliwe droga Karolino. Możliwa jest w świecie bezinteresowna sympatia. Tam gdzie ty widzisz lans, i chorobliwy apetyt na lajki jest po prostu normalna relacja z ludźmi, którzy śledzą Twój świat. Jesteś niestety mentalną zakładniczka kilku pojęć – lans, chwalenie, szpan. Masz duszę zatrutą estetyką faszystów rodem z Pudelka. Żal mi Ciebie i Twojego pojmowania rzeczywistości. Szczególnie, że brak Ci w tym wdzięku i poczucia humoru. Zamiast przyglądać się cudzym wyrostkom, zajrzyj do swego życia. Niekochane dzieci tulą misie – śpiewała kiedyś Kasia Nosowska. Niektóre niekochane dzieci urywają misiom głowy…