Życie prywatne Kuby Wojewódzkiego wzbudza wiele emocji. Showman gustuje w młodszych kobietach, ale sam niechętnie wypowiada się na ten temat - zazwyczaj ogranicza się do żartów w swoim programie i zdawkowych anegdotek. Ostatnio jeden z dwutygodników donosił, że aktualny związek Kuby właśnie się zakończył. Przypomnijmy: To koniec związku Wojewódzkiego? Młoda kochanka wyprowadziła się od gwiazdora

Informacje te wydawały się o tyle dziwne, że Renata Kaczoruk chyba jako pierwsza dziewczyna Kuby od czasu Anny Muchy, zamieszkała razem z ukochanym, a ich relacja zdawała się być całkiem poważna. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Wojewódzki i Kaczoruk wciąż są razem, a plotki o rozstaniu są po prostu nieprawdziwe. Para niemal każdą chwilę spędza razem i o żadnym kryzysie nie może być mowy.



Plotki o ich rozstaniu nie mogłyby być bardziej dalekie od prawdy. Kuba i Renata są nierozłączni, ostatnio ukochana towarzyszyła mu na próbach i nagraniach do X-Factora, które trwają po kilka godzin. Kaczoruk wytrwale czekała na Wojewódzkiego, a za kulisami nie szczędzili sobie czułości. Znają ją też wszyscy uczestnicy z drużyny Kuby i jest zawsze mile widzianą osobą przez produkcję show. Zachowują się jak para zakochanych nastolatków i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić - donosi nasz informator.