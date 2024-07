Kuba Wojewódzki co prawda ma wakacyjną przerwę od autorskiego programu w TVN, ale nie od audycji w Rock Radiu, gdzie pojawia się regularnie. Jak zawsze w znany sobie sposób, wyśmiewa aktualne wydarzenia dziejące się w show-biznesie. Nie zawiesił także działalności w "Polityce", gdzie także ma swoją rubrykę. Jeden z jego ostatnich felietonów nie spotkał się z pozytywnym przyjęciem Tomka Luberta i DJ Adamusa, którzy nie pozostali mu dłużni. Przypomnijmy: Wojewódzki poniżył Luberta i Dj Adamusa. Długo nie pozostali dłużni

Choć wakacje rozpoczęły się kilka dni temu, dziennikarz z pewnością nie będzie ich miło wspominał. Kuba jadąc na rowerze, wywrócił się i złamał lewą rękę. Do podobnego incydentu doszło w ubiegłym roku - wtedy doszło do kontuzji barku podczas wypadku samochodowego. Wojewódzki świetnie radzi sobie z jedną ręką, o czym mogliśmy się przekonać podczas nagrania jednej z audycji. Widać co prawda na nim rękę w gipsie, ale także uśmiechniętego prowadzącego, co oznacza, że chyba już przyzwyczaił się do sytuacji.

Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia.

