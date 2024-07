Dwa tygodnie temu odbyła się premiera najnowszej płyty Tomka Luberta "Z miłości do muzyki", połączona z 15-leciem pracy artystycznej kompozytora. Przyciągnęła ona mnóstwo gwiazd, wśród których największym zainteresowaniem cieszyła się Doda. Na albumie znalazła się ich pierwsza od lat premierowa piosenka. Przypomnijmy: Wysyp przebojów na lato: nowe hity od Dody, Honey i Farnej

Pomysł wydania takiego CD nie przypadł do gustu Kubie Wojewódzkiemu. W ostatnim wydaniu "Polityki", gdzie showman ma swoją rubrykę, dostało się najmocniej Tomkowi. Kuba zadrwił z oficjalnej premiery jego albumu w klubie:

Zaprosił na nią licznych gości, którzy sumiennie zjawili się na promocji wydawnictwa. Przybyli Doda, Honey Skarbek, Olek Klepacz, Stachursky oraz Rafał Brzozowski. Czasami goście na premierze to dla artysty jedyna okazja, by zobaczyć publiczność. - pisze Wojewódzki.

Na odpowiedź muzyka nie trzeba było długo czekać. Na swoim Facebooku ostro zripostował dziennikarza, uderzając w jego czuły punkt:

Kubusiu Ty mój kochany.Zaprosiłem wspaniałych artystów, bo to jest moja płyta producencka, wydana na moje 15 lecie, Jak wiesz-ja nie śpiewam, a mój vocal można co najwyżej porównać do Twojej gry na perkusji. Ale to miło, że temat okazał się tak ważny żeby opisać to w Polityce. Twój wierny fan. Tomek - twierdzi Lubert