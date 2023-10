6 z 6

Oto największy (choć to słowo już do niego nie pasuje) rekordzista w naszym zestawieniu! Mateusz Borkowski, czyli słynny „Big Boy” z programu „Googlebox. Przed telewizorem” w TTV kilka lat temu ważył... 240 kilogramów. Udało mu się zrzucić aż... 160! To robi ogromne wrażenie! Jak tego dokonał? Po pierwsze zdecydował się na operację żołądka! Wcześniej jednak próbował wielu diet - na nic:

Jasne, że próbowałem miliona diet, na własną rękę różnych sportów, ćwiczeń, ale u mnie to nie skutkowało. A operacja zmusza cię do tego, żeby zdać sobie sprawę ze skali problemu. I jest ostatecznością. Jak się ją zaprzepaści to już nic nie pomoże. Wtedy dopiero przy tylu wyrzeczeniach ludzie spinają cztery litery i zmieniają całe swoje życie, a przede wszystkim podejście do jedzenia. Mogę zapewnić jedno, po operacji, jak już przyzwyczaisz się do tych małych ilości i do tego czego ci nie wolno, to przestaje ci tego brakować. Bo prawda jest taka, że możesz potem zjeść paczkę czipsów, ale po co? Zamiast tego możesz zjeść orzechy, daktyle, jabłka, które dadzą ci więcej niż ta paczka czipsów i chwila przyjemności - mówił w rozmowie z Party.pl

Dziś Borkowski bardzo dba o dietę. Unika ziemniaków, żywności przetworzonej. W swojej diecie ma pełno ryb i warzyw:

Moja dieta? Unikam sztucznych dodatków do żywności, produktów przetworzonych, oleju palmowego. Nie jem ziemniaków, produktów mącznych np. chleba, a z kasz to jadam tylko kaszę gryczaną i kaszę jaglaną. Mam „fazy” na różne produkty. Teraz na budyń z rodzynkami – 1,3 gr cukru w 100 gramach. Mogę jeść go non stop. Na przemian z pastą z serka wiejskiego, ryby, warzyw i musztardy - powiedział w rozmowie z poradnikzdrowie.pl

