Pobrali się, gdy mieli 19 lat, doczekali się dwójki dzieci... Piotr i Justyna Żyłowie - dawniej szczęśliwe małżeństwo, dziś jest już przeszłością. Dlaczego? O rozstaniu Justyna Żyła poinformowała pod koniec lutego! Zrozpaczona 31-latka napisała na Instagramie o niewierności męża. To nie zamknęło sprawy. Kilka miesięcy później wystąpiła na okładce magazynu Playboy! „Góralu, czy ci nie żal?” - głosił tytuł. Nasz skoczek narciarski Piotr Żyła odpowiedział w programie TVN Uwaga!, a później - gdy Justyna zrelacjonowała pakowanie nagród sportowca na Instastories - wręczył jej pismo z zakazem informowania mediów o ich życiu prywatnym...

Rozwód pary odbył się w listopadzie w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Jak informował magazyn Flesz para dogadała się ze sobą i zgodziła się na rozwód za porozumieniem stron.

Chyba nie ma na to rady, każdy musi przeżyć to po swojemu. Ja zrobiłam to w ten, a nie inny sposób, to było tak: muszę albo się uduszę. To po prostu tak długo już we mnie siedziało. Kiedy wykrzyczałam to światu to w pewnym momencie, naprawdę poczułam ulgę. Nie ma recepty ani na udany związek, ani na rozstanie - powiedziała w rozmowie z Wideoportalem Justyna.