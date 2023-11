Reklama

Ich związek to już przeszłość. Dlaczego Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki postanowili się rozstać?

Podczas finałowego odcinka „Tańca z gwiazdami” Renata Kaczoruk (31) była w znakomitej formie: błyszczała na parkiecie, uśmiechnięta, zrelaksowana i pewna siebie. A w tym samym czasie w kuluarach wszyscy plotkowali o tym, że nie jest już z Kubą Wojewódzkim (54). Dwa dni później okazało się, że pogłoski te są prawdą. Mało tego! Nikt z otoczenia pary nie był tym specjalnie zdziwiony. Od dawna mówiło się, że w związku Renaty i Kuby dzieje się źle. Że choć mieszkają razem, to spędzają ze sobą coraz mniej czasu… Przed długim majowym weekendem Kaczoruk przeniosła się do przyjaciółki z dawnych lat, a później wyjechała do Prowansji. Niebawem przed nią kolejna przeprowadzka, tym razem do kupionego niedawno i teraz urządzanego mieszkania w centrum Warszawy. Kuba z kolei pojechał na długi weekend do Juraty. Opublikował też w Internecie zdjęcia niepozostawiające wątpliwości, że spędza ten czas bez Renaty.

„Jak majówka to tylko z kumplami”, głosił podpis pod fotografią, na której widać Wojewódzkiego w towarzystwie młodego fana.

Czy modelka i dziennikarz przestali być parą właśnie wtedy? Jak dowiedział się „Flesz”, tak naprawdę decyzję o rozstaniu podjęli już… kilka miesięcy wcześniej!

– Renata nie chciała, aby temat jej rozstania z Kubą bezustannie wracał w „Tańcu z gwiazdami”. Tym bardziej że przebiegło ono spokojnie i po przyjacielsku. O zakończeniu tego związku przez długi czas wiedzieli więc tylko jej najbliżsi przyjaciele i rodzina – zdradza nam znajoma Kaczoruk.

BYŁO TAK PIĘKNIE

Poznali się w 2013 roku. Kuba szybko zauroczył się piękną modelką o „naj­dłuższych nogach w branży”. Początkowo nie wierzono, że ich relacja zamieni się w coś poważnego. Kuba przecież przy wielu okazjach pojawiał się w towarzystwie atrakcyjnych, młodych dziewczyn. Często też żartował, że jego przyszła żona „jest jeszcze w podstawówce”. Ale znajomi dziennikarza wiedzieli, że akurat znajomość z Kaczoruk Wojewódzki traktuje poważnie. Pojawiał się na pokazach mody, w których brała udział jego nowa sympatia, i już po kilku miesiącach znajomości zaproponował jej przeprowadzkę do swojego mieszkania na Powiślu. Renata też szybko zaufała Kubie, choć tuż przed tym, zanim go spotkała, zakończyła nieudany związek z amerykańskim scenarzystą filmowym. Dziennikarz ujął ją poczuciem humoru oraz zaangażowaniem w sprawy społeczno-polityczne, które jej także były bardzo bliskie. I choć parę razy pojawili się na salonach, to jednak żadne z nich nie chciało opowiadać o łączącej ich relacji.



STRACONE NADZIEJE

Dlaczego Renata i Kuba się rozstali? Według znajomych Kaczoruk do modelki dotarło, że dziennikarz nigdy nie spełni jej marzeń o stabilnym związku. Ponoć Renata miała również do niego żal, że przy okazji reklamy jednej z sieci komórkowych, w jakiej oboje wzięli udział, robił sobie żarty z ich związku. Kuba udawał tam, że się oświadcza. Po emisji spotu zrobił się szum, że były to prawdziwe zaręczyny.

– Renata zawsze poważnie traktowała rodzinę. Takie podejście do zaręczyn i ślubu sprawiało jej przykrość – mówi jedna ze znajomych modelki.

Przez związek z Wojewódzkim Kaczoruk zaczęli się też interesować internauci i media.

– Renata czuje się feministką i trudno jej było znieść to, że Kuba ma wizerunek seksisty. Przez to i ona stawała się obiektem ataków i żartów. Pisano przecież często, że partner załatwił jej karierę w mediach, robiono sobie dowcipy z różnicy wieku, jaka ich dzieli. Renata to bardzo wrażliwa dziewczyna. Po prostu miała już dosyć bycia wiecznie na cenzurowanym. To także był jeden z powodów ich rozstania – tłumaczy koleżanka Kaczoruk.



NOWY START

Czy Renata po rozstaniu z Kubą utrzyma się w show-biznesie? Okazuje się, że… wcale jej na tym nie zależy.

– Przeżyła już swój kwadrans sławy i nie chce go za wszelką cenę przedłużać – mówi przyjaciółka modelki.

Co jednak, jeśli zmieni zdanie? Przez pięć lat u boku Kuby nieraz musiała mierzyć się ze złośliwościami, a nawet hejtem. Po jej kontrowersyjnym występie w show „Azja Express” wiele osób się do niej zraziło.

– Kiedy okazało się, że to właśnie ja zatańczę z nią w „Tańcu z gwiazdami”, zastanawiałem się, jak to będzie. Postanowiłem jednak podejść do niej bez uprzedzeń. Szybko się polubiliśmy, a Renata okazała się osobą pracowitą i pozbawioną niezdrowej ambicji – opowiada „Fleszowi” tancerz Michał Jeziorowski.

Na razie wiadomo tyle, że Kaczoruk poprowadzi w jednym z portali autorski program. Będzie poruszała w nim ważne tematy społeczne, np. właśnie hejtu w Internecie.

– Renata będzie starała się wykorzystać swoją popularność do celów związanych z działalnością prospołeczną – zapowiada jej przyjaciółka.

Czy Kaczoruk ma szansę na nowy start?

– Będzie jej trudno, bo przez ostatnie lata funkcjonowała jako dziewczyna Wojewódzkiego. Nawet reklamo­dawcy byli nią zainteresowani tylko w kontekście jej życia prywatnego – uważa Rafał Baran, specjalista od mediów i twórca reklam z udziałem gwiazd.

Teraz nadeszła pora, aby Renata pokazała, co umie zdziałać w pojedynkę.

