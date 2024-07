3 z 13

Jedna z uczestniczek "Must Be The Music" powiedziała kiedyś podczas programu, że Adam Sztaba bardziej jej się podoba niż Wojtek Łozowski. Maciek Rock był zaskoczony, że wybrała "starego dziada". My się nie dziwimy:) Tez uwielbiamy uśmiech kompozytora i jurora "Must Be The Music".

Zobacz także:

TYLKO U NAS! Chłopiec czy dziewczynka? Znamy płeć dziecka Adama Sztaby!