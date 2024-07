Adam Sztaba skończył niedawno 40 lat i wyznał w wywiadzie dla magazynu "Party", czego oczekuje od związku z kobietą oraz że jest gotowy na... ojcostwo. Kompozytor i juror programu "Must Be The Music. Tylko muzyka" długo nie potwierdzał doniesień, że on i jego partnerka i menedżerka Agnieszka Dranikowska spodziewają się dziecka. Ale już dłużej nie da się tego ukrywać. Wiadomo też czy para będzie miała chłopca czy dziewczynkę. Jak dowiedziało się Party.pl, Adam Sztaba i Agnieszka Dranikowska niedługo powitają na świecie - syna!

Adam Sztaba będzie miał syna

Synek będzie pierwszym biologicznym dzieckiem Sztaby. Przez wiele lat wspólnie wychowywał razem z Dorotą Szelągowską jej syna Antka. Niestety związek Adama i Doroty po 12 latach i dwóch ślubach nie przetrwał. A muzyk związał się z wieloletnią przyjaciółką (jeszcze za czasów studiów) i swoją menedżerką Agnieszką Dranikowską. Dla niej będzie to drugie dziecko, menedżerka wychowuje już trzyletnią córeczkę z poprzedniego związku.

Wygląda na to, że Adam Sztaba odnalazł szczęście u boku Agnieszki i po latach w roli wspaniałego ojczyma wcieli się teraz w rolę fantastycznego taty. Gratulujemy.

