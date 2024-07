W lipcu tego roku Góral dał oświadczenie, że rozstał się z Olgą. Był zdziwiony, że tak to poruszyło jego fanów. Część z nich zaczęła mu zarzucać, że ich związek to była ustawka pod program Top Model.

Związek z Olgą to nie była to ustawka. Był to prawdziwy związek. Ale się skończył. Na chwilę obecną nie ma żadnej dziewczyny, z nikim się nie spotykam. Skupiam się na pracy - tłumaczył w lipcu tego roku.