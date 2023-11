1 z 5

Kilka dni temu wszystkie dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny. Książę George i księżniczka Charlotte nie należą do wyjątków! Dzieci księżnej Kate i księcia Williama również musiały wrócić do szkoły, a sama księżna - jak miliony mam na całym świecie - musiała wybrać się po szkolną wyprawkę. Mogłoby się wydawać, że takie rzeczy załatwiają za księżną służący, a jednak nic bardziej mylnego! Księżna Kate zabrała George'a i Charlotte do domu towarowego Peter Jones w Londynie. Niestety, zapomniała o jednej bardzo ważnej rzeczy! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

