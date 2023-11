1 z 5

Mogłoby się wydawać, że bycie członkiem królewskiej rodziny to wyjątkowy przywilej i największe szczęście. Nic bardziej mylnego! Choć bez wątpienia sytuacja dzieci księżnej Kate i księcia Williama ma swoje plusy, to jednak nie brakuje również minusów i to sporych! Kto wyobraża sobie bowiem dzieciństwo bez ulubionych gier czy wspólnych obiadów z rodziną? No właśnie! Sprawdźcie, z jakimi zakazami spotykają się na co dzień książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis!

Zobacz: Nigdy nie zgadniecie, w co książę George i księżniczka Charlotte bawią się ze swoją babcią! To najsłodszy news dnia!