Mogłoby się wydawać, że książę George i księżniczka Charlotte nie mają zwykłego dzieciństwa, jak wszystkie inne dzieci na świecie. A jednak! Okazuje się, że książę nie tylko ma całkiem przyziemne marzenia (przeczytajcie list, który napisał do św. Mikołaja!) i lubi popularne bajki, np. „Strażaka Sama”, ale także uwielbia bawić się z siostrą i babcią! Na jaw wyszło właśnie, jak jest ulubiona zabawa księcia i księżniczki!

Reklama

Zobacz: To musiało się kiedyś wydarzyć... Księżna Kate może mieć problem z Charlotte! A wszystko przez George'a

Książę i księżniczka bawią się z babcią!

Książę George i księżniczka Charlotte uwielbiają bawić się z babcią Carole Middleton, czyli mamą księżnej Kate. To właśnie ona nauczyła ich ciekawej zabawy w… sklep! Carole zabiera wnuki do swojego sklepu, gdzie dzieci mogą udawać, że prowadzą swój własny biznes. Co ciekawe, jeden z przechodniów zauważył pod sklepem Middletonów księcia George’a, który oglądał witrynę i patrzył, czy wszystko z nią w porządku.

Zagraniczne media informują również, że Carole Middleton to niemal najlepsza babcia na świecie. Pozwala na wiele swoim wnukom, np. na jedzenie, którego Kate i William na pewno by nie zaserwowali swoim pociechom. Raz książę George zadzwonił do swojej mamy i powiedział jej, że „babcia znów dała mu chipsy na kolację”! :)

Ciekawe, co na to księżna Kate!

Przeczytaj też: W szkole George'a na księżną Kate NIKT nie zwraca uwagi! Dlaczego? To aż zadziwiające!

Polecamy: 5 ciekawostek na 5. urodziny księcia George'a! Tata mówi do niego "mała małpko", a jak mówią do niego nauczyciele?

Książę i księżniczka uwielbiają bawić się z babcią!

East News

Ciekawe, czy księżna też bawi się z dziećmi? :)

Reklama