Księżniczka Charlotte i książę George, jak to dzieci, uwielbiają psocić i oczywiście uwielbiają wszystko, co jest zakazane. Na szczęście kontrolę ma nad nimi ich mama księżna Kate, która nie strofuje ich jakoś specjalnie, ale z drugiej strony, jak to rodzic, musi wyznaczać pewne granice, których przekraczać nie wolno. Kiedy mamy nie ma w pobliżu lub zajęta jest swoimi obowiązkami, w opiece nad dziećmi chętnie pomaga Meghan Markle. Sama nie ma jeszcze dzieci (Meghan Markle nie spieszy się, by zostać matką. Nie dziwimy się! TO królewskie prawo może skutecznie zniechęcać), ale uwielbia spędzać czas z Georgem i Charlottką. Co z nimi robi w wolnym czasie?

Meghan rozpieszcza George'a i Charlotte!

Meghan Markle świetnie gotuje, dlatego sporo czasu spędza z dziećmi w kuchni. Uczy ich jak zdrowo się odżywiać. George i Charlotte niespecjalnie przepadają za warzywami, dlatego Meghan pozwala czasem przygotować im jakiś... fast food! Jest to najczęściej pizza. Dzieciaki uwielbiają przygotowywać pizzę, ponieważ tylko wtedy bezkarnie mogą pobrudzić sobie ręce!

Meghan, jako idealna ciocia, często przynosi dzieciakom również inne smakołyki, m.in. słodycze! Ciekawe, czy Kate nie ma nic przeciwko temu - w końcu mama musi dbać o ich zdrowie! Badania mówią, że poziom otyłości u dzieci w Wielkiej Brytanii rośnie z każdym rokiem. W walce z tym problemem bierze czynny udział państwo - w kwietniu wprowadzony został dodatkowy podatek od słodkich napojów. W Anglii nowy podatek "pomoże ograniczyć spożycie cukru, finansując programy sportowe" skierowane do dzieci.

Meghan Markle dba o zdrową dietę. Czasem jednak pozwala sobie na niezdrowe smakołyki ;)

To właśnie za to kochają ją George i Charlotte.