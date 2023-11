Reklama

Oczywiste jest, że książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis nie są zwykłymi dziećmi. Okazuje się jednak, że jest to oczywiste tylko dla nas! Na jaw wyszło właśnie, że księżna Kate i książę William pragną jak najdłużej utrzymywać w tajemnicy przed Georgem fakt, że w przyszłości zostanie królem! Dlaczego?

Zobacz: Nigdy nie zgadniecie, w co książę George i księżniczka Charlotte bawią się ze swoją babcią! To najsłodszy news dnia!

Książę George nie wie, że zostanie królem

Książę George niedawno obchodził swoje 5. urodziny. Mogłoby się wydawać, że to odpowiedni wiek, żeby przyszły król zaczął poznawać niektóre swoje obowiązki. W końcu książę George - jako najstarszy syn księcia Williama i księżnej Kate - z pewnością zasiądzie kiedyś na tronie (jest trzeci w kolejce do tronu - po swoim dziadku Karolu i ojcu) i musi być dobrze przygotowany do tej roli. Jednak nic bardziej mylnego!

Polecamy: 5 ciekawostek na 5. urodziny księcia George'a! Tata mówi do niego "mała małpko", a jak mówią do niego nauczyciele?

Catherine Mayer, autorka książki "Charles: The Heart of a King!", ujawniła, że George nie ma jeszcze pojęcia, że kiedyś zostanie królem Wielkej Brytanii! Powód jest oczywisty. Chodzi o to, by mały książę miał normalne dzieciństwo i mógł cieszyć się nim, jak każde inne dziecko na świecie!

Próbują (księżna Kate i książę William - red.) opóźnić moment, w którym uświadomią George’a. Chcą mu dać szansę na normalność, zanim wciągną go w szereg procedur i obowiązków - napisała autorka książki.

Trzeba przyznać, że to dość nietypowe i nowoczesne podejście, jak na rodzinę królewską! Uważacie, że księżna Kate i książę William słusznie postępują?

Zobacz: Kate i William to wymagający rodzice? Ich dzieci są już szkolone na... Zobaczcie sami!

Przeczytaj też: Oficjalne zdjęcia z chrztu księcia Louisa! Kogo zabrakło?

Książę George nie ma zielonego pojęcia, że kiedyś zasiądzie na tronie!

East News

Na razie książę może cieszyć się normalnym dzieciństwem!

Reklama