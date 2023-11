Wokół relacji w brytyjskiej rodzinie królewskiej powstało tyle plotek i teorii spiskowych, że ciężko byłoby je wszystkie spamiętać. Często mówi się jednak, że książę Karol ma fatalne kontakty ze swoimi synami - księciem Williamem i księciem Harrym. Miałby to tłumaczyć fakt, że książę Karol wdał się w romans z Camillą Parker, gdy synowie byli mali, a ich matka księżna Diana wciąż żyła, za co książęta mają żal do ojca do tej pory. Te doniesienia zdaje się potwierdzać ostatnie zachowanie księcia Williama i księżnej Kate!

Reklama

Zobacz: Książę Karol chciał odwołać ślub z księżną Dianą! Dlaczego? Wiemy!

Książę William i księżna Kate fatalnie potraktowali księcia Karola

"Daily Mail" informuje, że kilka miesięcy temu książę Karol zaprosił Williama i Kate na letnie wakacje do Szkocji. Oni jednak odmówili, co według zagranicznych mediów, ma być potwierdzeniem fatalnych kontaktów ojca z synem i synową. Oczywiste jest, że księżna Kate stanie po stronie swojego męża, więc nie przekonywała go, by spędzili wakacje w towarzystwie teścia. Tym bardziej że podobno książę Karol faworyzuje jedno z jej dzieci, przez co pozostałe czują się pokrzywdzone!

Jakby tego było mało, to według medialnych doniesień, książę Karol i książę William unikali się i kontaktowali jedynie w sprawach związanych z pałacem!

Wbrew plotkom jednak, wakacje z księciem Karolem spędził książę Harry i Meghan Markle. Młodszy syn księcia najwyraźniej wybaczył już ojcu. Książę Karol ma także doskonałe relacje z Meghan.

Przeczytaj też: Królowa faworyzuje Meghan Markle? Pozwala jej na to, czego nie mogła zrobić Kate

Polecamy: Znamy sposób księżnej Kate i Meghan Markle na optyczne wydłużenie nóg

Księżna Kate i książę William zachowali się fatalnie w stosunku do księcia Karola

East News

Reklama

Karoli na pewno było przykro