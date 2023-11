Reklama

Księżna Kate i Meghan Markle uchodzą za jedne z najlepiej ubranych kobiet. Ich stylizacje zachwycają i inspirują, a sekrety ich doskonałych sylwetek chce znać każda kobieta. Jak się okazuje, obie znają i stosują pewne sztuczki, dzięki którym ich figury wyglądają jeszcze smuklej, a nogi wydają się dłuższe.

Poznajcie prosty sekret, który sprawi, że wasze nogi będą wyglądały na dłuższe...

W czym tkwi sekret maksymalnego wydłużenia nóg, który wykorzystuje Kate i Meghan?

Księżna Kate i księżna Meghan zazwyczaj wybierają dopasowane lub rozkloszowane sukienki za kolano. To trudna długość, która optycznie skraca sylwetkę. Aby tego uniknąć, trzeba wybrać odpowiednie buty. I to one są kluczem do całej stylizacji. Obie księżne zawsze wybierają klasyczne szpilki na wysokim obcasie. Jednak oprócz modelu buta, równie ważny jest jego kolor. To dzięki klasycznym szpilkom w kolorze nude nogi są maksymalnie wydłużone i wyszczuplone. Co więcej, te buty sprawdzą się praktycznie w każdej stylizacji.

Macie taki model butów w swojej szafie?

Meghan Markle w beżowych szpilkach

Meghan Markle w białej sukienkce i beżowych szpilkach

Meghan Markle w skórzanej spódnicy i beżowych szpilkach

Księżna Kate w beżowych szpilkach

