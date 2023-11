Reklama

Książę Karol niedługo po raz kolejny zostanie dziadkiem. Wiosną 2019 roku na świecie pojawi się bowiem dziecko Meghan Markle i księcia Harry'ego. Na razie nie wiadomo, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka. Jedno jest pewne: z pewnością narodziny kolejnego potomka ucieszą całą rodzinę królewską.

Książę Karol faworyzuje księżniczkę Charlotte?

Książę Karol od kilku lat jest już dziadkiem trójki uroczych urwisów. Najmłodsze z nich przyszło na świat w 2018 roku. Jednak jak donosi zagraniczna prasa, książę Karol nie traktuje wszystkich swoich wnucząt jednakowo... Podobno ojciec Williama i Harry'ego ma szczególną słabość do Charlotte. "The Express" twierdzi, że jest to spowodowane faktem, iż Karol sam nie doczekał się córki. Podobno gdy na świecie pojawił się książę Harry, jego ojciec miał powiedzieć:

- O Boże, to chłopiec.

Księżna Diana podobno miała żal do męża o to, że był rozczarowany płcią ich drugiego dziecka. Ciekawe, czy tym razem książę Karol po raz kolejny doczeka się wnuczki? Jak myślicie, czy Meghan Markle urodzi chłopca czy dziewczynkę? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Książę Karol faworyzuje swoją wnuczkę?

Karol nie doczekał się własnej córki