Nie jest żadną tajemnicą, że związek księcia Karola i księżnej Diany był bardzo burzliwy i ostatnie, co można o nim powiedzieć, to że należał do udanych. Było wręcz przeciwnie - książę Karol nigdy nie kochał Diany, bo swoje uczucia ulokował w Camilli Parker-Bowles, która obecnie jest jego żoną. Diana szybko to odkryła i ponoć urządzała Karolowi sceny zazdrości, a ich wspólne życie zamieniła w prawdziwe piekło.

Reklama

Zobacz: Wyciekły sekretne listy księcia Filipa do księżnej Diany! Ich treść jest ZASKAKUJĄCA!

Książę Karol chciał odwołać ślub!

Teraz jednak okazuje się, że książę Karol chciał odwołać ślub z Dianą! Szybko odkrył, że nie będzie z nią szczęśliwy. W najnowszej biografii syna królowej Elżbiety II można przeczytać szokujące wyznania księcia Karola, cytowane przez autora, Roberta Jobsona.

- Rozpaczliwie chciałem opuścić wesele w 1981 roku. Podczas zaręczyn odkryłem, jak bardzo okropne mam perspektywy. Nie miałem wcześniej szansy na poznanie Diany - mówił książę Karol.

Teraz okazuje się, że do ślubu Karola namawiał ojciec. Przekonywał on syna, że musi się zdecydować i podjąć konkretne kroki. Prawdopodobnie książę czuł dużą presję ze strony ojca, co popchnęło go w kierunku ołtarza.

- Co ważniejsze, Charles nie obwinia ojca ani matki za jego nieszczęśliwe małżeństwo, ani nie obwinia ich za to, że nie zerwał zaręczyn - wyjaśnił autor biografii księcia.

Spodziewaliście się, że książę Karol był tak nieszczęśliwy z księżną Dianą?

Zobacz: "Była u mnie godzinę i płakała cały czas" Jakie naprawdę były relacje księżnej Diany i królowej Elżbiety II?

Przeczytaj też: Wyciekła ostatnia rozmowa księżnej Diany z jej mamą!

Książę Karol nie chciał brać ślubu z Dianą

Księżna Diana i książę Karol byli ze sobą bardzo nieszczęśliwi

Reklama