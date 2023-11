W rodzinie królewskiej w ostatnim czasie dużo się dzieje! W mediach co raz pojawiają się doniesienia na temat konfliktów między Kate a Meghan oraz między Williamem i Harrym, a teraz ożyły dawne plotki na temat romansów księżnej Diany. Jak informuje amerykańska gazeta "The Globe", podczas kłótni w Pałacu Królewskim miało dojść do ostrej wymiany zdań między Karolem a Harrym. Zobaczcie, o co się pokłócili!

Książę Harry nie jest synem księcia Karola?

Jak wiadomo, małżeństwo księcia Karola i księżnej Diany nie należało do udanych. Para w końcu się rozstała, ale zanim to nastąpiło, głośno było o ich romansach. Owocem jednego ze związków Diany miałby być książę Harry. Taką szokującą informację podała amerykańska prasa. Według „The Globe” to sam Karol miał wyznać synowi szokującą prawdę:

Nie jestem twoim biologicznym ojcem. Po narodzinach twojego brata Williama twoja matka i ja rozeszliśmy się, Diana zdradziła mnie i poczęła cię podczas romansu z innym mężczyzną - cytuje rzekome słowa Karola amerykańska gazeta "The Globe".

Dlaczego książę Karol zdecydował się po latach na takie wyznanie?

Znowu chodzi o Meghan! Według doniesień gazety Karol z synem mieli pokłócić się właśnie o księżną Sussex. To przez nią Harry zmienia mnóstwo rzeczy, nie stosuje się do zasad panujących w rodzinie królewskiej, co więcej nie pozwala sobie zwrócić uwagi. Podczas jednej z ostrzejszych wymian zdań książę Karol miał wyznać Harry'emu, że to nie on jest jego biologicznym ojcem, ale nie zdradził, kto faktycznie miałby nim być.

Ciężko uwierzyć w te doniesienia! Jak na razie nie zostały w żaden sposób potwierdzone. Z pewnością prawdę zna tylko Karol...

Meghan Markle sprawia, że książę Harry coraz bardziej oddala się od rodziny!

Czy te uśmiechy to tylko próba przykrycia tego, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami?

