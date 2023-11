3 z 4

Podczas obchodów to księżna Kate towarzyszyła królowej Elżbiecie na balkonie. Meghan musiała stanąć w zupełnie innym miejscu. Dlaczego? Czy przez to królowa chciała pokazać światu, że nie lubi księżnej Sussex? Nic z tych rzeczy! Królewska rodzina po prostu postępowała zgodnie z protokołem. Według precedencji to żona Williama stoi bliżej królowej.