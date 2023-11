Książę Harry i Meghan Markle są małżeństwem zaledwie od maja. Jednak zagraniczna prasa już teraz pisze o rzekomym kryzysie w ich związku. Podobno niedawno księżna Sussex zgłosiła chęć wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Jednak Meghan zaznaczyła, że chciałaby pojechać... bez męża!

- Chce odwiedzić rodzinę i przyjaciół, jednak nie jako księżna, a zwykła kobieta. Najpierw chciałaby polecieć do Nowego Jorku, a potem do Los Angeles - podaje źródło "US Weekly".