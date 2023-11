1 z 5

Niedawno książę Harry i Meghan Markle ogłosili swoje zaręczyny, co wywołało rozpacz wśród jego fanek oraz głęboką nadzieję wszystkich marek świata, że to właśnie one uświetnią kolejny książęcy ślub. Teraz wszystko wskazuje na to, że książę Harry postawi na... polską markę! Media obiegła bowiem wiadomość, że Harry wybrał jedną z marek z Polski, by uszyła dla niego ślubny garnitur. O jaką markę chodzi? Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii!

Zobacz: Efekt Meghan. Poznajcie historię torebki, która sprzedała się w 11 minut