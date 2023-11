1 z 7

Książę Harry i Meghan Markle na zakończeniu Invictus Games

Książę Harry i Meghan Markle przyłapani na czułościach! Uczucie między księciem a amerykańską aktorką kwitnie i nikt już nie ma wątpliwości, że to poważny związek. Po ponad roku spotykania się, para po raz pierwszy pokazała się razem w Toronto podczas Invictus Games, któremu patronował książę Harry. W czasie uroczystości, kończących imprezę sportową dla weteranów wojennych, zakochani zostali przyłapani przez paparazzi. Nie szczędzili sobie czułości. Te zdjęcia to najlepszy dowód na to, że książę Harry w końcu znalazł wielką miłość. Czy zaręczyny tej pary to tylko kwestia czasu?

