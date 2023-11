2 z 5

Książę Harry patronował imprezie Invctus Games, która została zorganizowana specjalnie dla byłych żołnierzy. W czasie jednego z meczów, kamerom udało się uchwycić zabawną sytuację. Mała dziewczynka, siedząca na trybunach tuż obok księcia Harry'ego, wykorzystując nieuwagę księcia, kilkukrotnie sięgała rączką do pudełka z popcornem, które trzymał książę. Gdy tylko została nakryta, książę Harry sam chętnie zaczął częstować dziewczynkę prażoną kukurydzą. Co więcej, książę zdobył się wygłupy z dziewczynką oraz chętnie żartował z jej mamą. Musicie to zobaczyć!