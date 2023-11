1 z 7

Książę Harry i Meghan Markle w Toronto

Książę Harry pierwszy raz pokazał publicznie swoją dziewczynę Meghan Markle! Plotki o tym, że brytyjski książę spotyka się z amerykańską aktorką znaną szerokiej publiczności głównie z serialu "Suits" pojawiały się od roku. Jednak do tej pory, para starała się ukrywać przez paparazzi. Wszystko wskazuje na to, że ich związek stał się już bardzo poważny. Może o tym świadczyć pierwsze oficjalne wyjście księcia Harry'ego i Meghan Markle. Książę przebywa obecnie w Kanadzie, gdzie bierze udział w Invicus Games, zawodach przeznaczonych dla weteranów wojennych. To właśnie w czasie poniedziałkowego meczu tenisowego para po raz pierwszy pokazała się razem, tym samym potwierdzając swój związek.

Jeśli wierzyć spekulacjom zagranicznych mediów, wspólne wyjście pary może zwiastować rychłe zaręczyny księcia Harry'ego z Meghan Markle, a co za tym idzie, kolejny ślub w brytyjskiej rodzinie królewskiej! Jednak zanim aktorka włoży suknię ślubną, przyjrzyjmy się temu, co miała na sobie w czasie wyjście z księciem. Królowa Elżbieta raczej nie będzie pod wrażeniem tej stylizacji...

