Dzieci księżnej Kate i księcia Williama zawsze wzbudzają duże emocje, gdziekolwiek tylko się pojawią. Ostatnio wielką sensacją była wizyta Kate i Charlotte w jednym z brytyjskich pubów. Teraz znów dużo się mówi o pasji oraz talencie księcia George'a. Okazuje się, że 5-latek odziedziczył to po swojej babci, księżnej Dianie. O co chodzi?

Książę George jak księżna Diana

Okazuje się, żę książę George dzieli z księżną Dianę talent i pasję do... tańca! Podobno 5-latek uwielbia tańczyć i gdy tylko usłyszy muzykę, od razu zaczyna to robić. Przypomina w tym swoją babcię, księżną Dianę. O pasji syna opowiedział niedawno książę William, który nie ma nic przeciwko, by George robił to, co uwielbia.

George również tańczy bardzo dobrze, uwielbia to. Moja mama zawsze tańczyła, kochała tańczyć. On ma to po niej. Jeśli jest coś, co kochasz, to powinieneś to robić. Nie pozwól, by ktokolwiek powiedział ci, że nie powinieneś - wyznał książę William.

Mamy nadzieję, że książę William będzie równie wyrozumiały, gdy George odrzuci królewskie tradycje i postanowi zostać tancerzem! :)

Książę George to urodzony tancerz!

Książę William nie zabrania synowi realizować swojej pasji

