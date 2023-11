Reklama

Księżna Kate w przeciwieństwie do zawsze uśmiechniętej Meghan Markle wydaje się być chłodniejsza w obyciu i zdecydowanie bardziej zdystansowana. Potrafi pokazywać humory, co wszyscy zapewne doskonale pamiętają z jej i księcia Wiliama wizyty w Polsce. Księżna była wyraźnie niezadowolona podczas imprezy w Belwederze. Okazuje się jednak, że jest nam bliższa niż może się wydawać. Właśnie zrobiła coś, o co nikt by ją nie podejrzewał.

Księżna Kate jest taka jak my

Ostatnio księżna Kate miała małą przygodę z córeczką, księżniczką Charlotte. Jesteśmy pewni, że wszystkie mamy będą potrafiły to zrozumieć! Otóż księżna przejeżdżała ulicami Londynu, po tym jak odebrała Charlotte z porannych zajęć w Willcock Nursery w Kensington i w pewnym momencie mała księżniczka musiała udać się do toalety!

Sytuacja musiała być poważna i awaryjna, bo Kate i Charlotte nagle zjawiły się w jednym z... pubów! Ponoć ludzie byli w szoku, że księżna i jej córka zachowywały się tak zwyczajnie, jak każdy inny człowiek w podobnej sytuacji. Najpierw jednak do lokalu wszedł ochroniarz, który sprawdził bezpieczeństwo w toalecie. Następnie pojawiła się Kate z Charlotte.

- To pokazuje, że rodzina królewska jest jak każda inna rodzina. Kiedy twoje dziecko musi iść do toalety, to naprawdę musi! - powiedział jeden ze świadków tego niecodziennego zdarzenia. - Kate i Charlotte wydawały się bardzo miłe. Kate trzymała dziecko za rękę, a Charlotte zachowywała się jak każda mała dziewczynka - dodał.

Spodziewaliście się, że księżna Kate może być tak zwyczajną osobą? ;)

Księżniczka Charlotte niczym nie różni się od innych dzieci

East News

A z księżną Kate możę utożsamiać się każda mama na świecie

