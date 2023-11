Reklama

Książę George, jak każde dziecko, uwielbia dostawać prezenty. Niedługo będzie ku temu sporo okazji, bo w końcu wielkimi krokami zbliżają się mikołajki oraz święta Bożego Narodzenia. Okazuje się jednak, że książę George przy okazji tych świąt wykazuje się niegrzecznym nawykiem, który odziedziczył po swoim ojcu oraz księżnej Dianie! O co chodzi? Sprawdźcie poniżej.

Zobacz: 6 metod radzenia sobie z niegrzecznym dzieckiem

Śmieszny nawyk księcia George'a

Rodzina królewska ma co rok ten sam "problem" z księciem George'm, który jest bardzo niecierpliwy i ciekawski, przez co zawsze.... otwiera prezenty dużo wcześniej niż powinien! Co ciekawe, ten sam nawyk ma książę William i kiedyś miała księżna Diana. George odziedziczył to w genach!

William uważa, że nawyk George'a jest dość zabawny. W końcu to nie tylko książę, ale przede wszystkim dziecko - powiedział dziennikarz KISS FM, który rozmawiał z księciem Williamem na ten temat.

Macie podobny nawyk do księcia George'a? ;)

Zobacz: Książę William zakazuje dzieciom tych zabaw! To zaskakujące, w co nie mogą się bawić księżniczka Charlotte i książę George!

Przeczytaj: KSIĄŻE GEORGE PRZYŁAPANY NA ZABAWIE PISTOLETEM. TE ZDJĘCIE WYWOŁAŁY BURZĘ

Książę George jest bardzo niecierpliwy!

East News

Książę odziedziczył złe nawyki po swoim tacie

Reklama