Dzieciństwo księżniczki Charlotte i księcia George'a wygląda trochę inaczej niż w przypadku przeciętnych dzieci. Co prawda, księżna Kate na wiele pozwala swoim dzieciom, jednak ich wychowanie podlega pewnym zasadom, do których muszą się dostosować. Mimo młodego wieku mają też wiele obowiązków, ale rodzice dbają o to, aby miały zapewnione rozrywki typowe dla dzieci w ich wieku. Jednak nie na wszystko im pozwalają! Zobacz, których zabaw książę William zakazał dzieciom...

Dlaczego książę William zakazuje dzieciom korzystania ze smartfonów?

Okazuje się, że księżna Kate i Wiiliam są bardzo świadomymi rodzicami i doskonale zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających z korzystania przez dzieci ze smartfonów czy tabletów. Podczas wywiadu dla BBC książę szczerze wyznał, że wie, jakie konsekwencje ma zabawa telefonem...

Widziałem, jak przyjaciele martwili się o ryzyko związane z narzędziami, które sami wkładamy w ręce naszych dzieci. Za dużo telefonów i social mediów naruszyły prywatność i ochronę domu. Czy powinniśmy pozwolić dzieciom mieć telefony i tablety w pokojach? - powiedział William.

Jak widać, książę William ma bardzo sprecyzowane poglądy na temat korzystania ze smartfonów przez dzieci. Z całą pewnością księżniczka Charlotte i książę George będą mieli ograniczony dostęp do tych urządzeń.

Księżniczka Charlotte i książę George z rodzicami podczas chrztu brata Louisa

Księżniczka Charlotte poszła do szkoły

Książę George na ślubie