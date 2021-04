Książę Harry we wzruszających słowach żegna księcia Filipa. Wspomniał o Archiem i nienarodzonej jeszcze córce 

Książę Harry przybył już do Londynu, by uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej swojego dziadka. Książę pojawił się w rodzinnym mieście po raz pierwszy po bardzo trudnych dla siebie i jego rodziny wydarzeniach, czyli po wywiadzie u Oprah, podczas którego w stronę brytyjskiej rodziny królewskiej skierowali mnóstwo zarzutów. Książę Harry po śmierci dziadka jednak natychmiastowo wrócił do Wielkiej Brytanii. Jak przyjęła go rodzina? Okazuje się, że brytyjskie media dojrzały, że wczorajsze długie kondolencje złożone przez księcia Williama są delikatną szpilką w stronę Meghan i Harry'ego, którzy po śmierci księcia Filipa napisali zaledwie kilka zdań. Książę Harry postanowił się poprawić i wzruszający wpis pojawił się na stronie jego fundacji "Archewell".

Książę Harry uczcił pamięć księcia Filipa: "Nasze dzieci będą o Tobie pamiętać!"

Książę Harry napisał w swoim imieniu długie wspomnienie na temat zmarłego księcia Filipa. Wnuk małżonka Elżbiety II dość mocno podkreślił, że dziadek miał silną i bardzo pewną siebie osobowość. Zresztą poddani brytyjscy doskonale o tym wiedzieli, jego podejście do życia wywołało w historii rodziny królewskiej parę skandali. Książę Filip humoru i dystansu do siebie nie stracił nawet pod koniec życia. Jego życzeniem było, by jego pogrzeb nie był pompatycznym wydarzeniem, chciał, by miał charakter wojskowy, a wokół niego zebrała się najbliższa rodzina. Harry swoimi wspomnieniami przypomina hardego ducha swojego dziadka:

Mój dziadek był człowiekiem służby, honoru i wielkiego humoru - zaczął Harry. Był autentyczny, z bardzo ostrym dowcipem i dzięki swojemu urokowi potrafił zwrócić uwagę każdego w pomieszczeniu – a także dlatego, że nigdy nie wiedziałeś, co jeszcze powie. Zostanie zapamiętany jako najdłużej panujący małżonek monarchy, odznaczony żołnierz i książę. Dla mnie podobnie jak wielu z was, którzy stracili ukochaną osobę lub jednego z dziadków, pomimo bólu minionego roku, mój dziadek był mistrzem grillowania, legendą przekomarzania się. Bezczelny do końca.

Książę Harry zwrócił też uwagę na to, że ukochany dziadek pozostanie nie tylko w pamięci jego czy Meghan Markle, ale także jego dzieci, małego Archiego i jego siostry, która niedługo pojawi się na świecie:

Dziadku, dziękuję ci za twoją służbę, twoje oddanie babci i za to, że zawsze byłeś sobą. Będzie nam ciebie brakowało, ale zawsze będziemy o tobie pamiętać – naród i świat. Meghan, Archie i ja (jak również wasza przyszła prawnuczka) zawsze będziemy mieć dla ciebie specjalne miejsce w naszych sercach.

Wzruszyło Was wyznanie Harry'ego?

Książę Harry był blisko ze swoim dziadkiem. Podobno mimo swojej rezygnacji z rodzinnych obowiązków wciąż kontaktował się z księciem Filipem przez Zoom.

Książę Harry i Meghan Markle będą piastować pamięć o księciu Filipie u swoich dzieci: Archiego oraz jego siostrzyczki, która przyjdzie na świat już w wakacje.