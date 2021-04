Książę Harry przybył na pogrzeb księcia Filipa bez Meghan Markle. Na pogrzebie dziadka będzie... odstawał od rodziny?! 

17 kwietnia odbędzie się pogrzeb Księcia Filipa. Zgodnie z życzeniem zmarłego, pogrzeb będzie miał charakter prywatny, a w ceremonii będzie uczestniczyło zaledwie 30 osób. Książę Harry także pojawi się na uroczystości, by pożegnać swojego dziadka. Niestety, do Wielkiej Brytanii przyleciał bez Meghan Markle, która jest w zaawansowanej ciąży i ze względów zdrowotnych nie mogła wybrać się w podróż do Londynu. Książę pojawił się w rodzinnym mieście po raz pierwszy od rezygnacji z królewskich obowiązków.

Meghan Markle nie będzie na pogrzebie Księcia Filipa

Informację o śmierci męża Elżbiety II podano w piątek po południu. Książę zmarł w wieku 99 lat w otoczeniu najbliższych. Przez cały weekend królowa mogła liczyć na odwiedziny i wsparcie swoich najbliższych. Dziś ogłoszono, że pogrzeb odbędzie się 17 marca w zamku Windsor. Wśród 30 osób, które wezmą udział w ceremonii, zabraknie jednak Meghan Markle, która nie mogła udać się do Londynu z uwagi na zaawansowaną ciążę. Para pożegnała publicznie Księcia Filipa bardzo krótko i zdawkowo:

Ku pamięci Jego Królewskiej Wysokości Księciu Edynburga. Dziękujemy za twoją służbę... Będzie nam cię bardzo brakować - napisali na stronie swojej fundacji "Archewell"

Książę Harry pojawił się więc w Londynie w niedzielę i od razu został zauważony przez media. Jak donosi "Daily Mail" prosto z płyty lotniska książę został odebrany czarnym samochodem i razem z królewską ochroną i udał się prosto do pałacu Kensington.

Jak książę zostanie przyjęty przez rodzinę? Harry'ego nie było w Londynie od czasu gdy razem z Meghan Markle zrzekli się obowiązków królewskich. Harry podobno deklarował, że w razie śmierci dziadka przyleci natychmiast, by wspierać rodzinę. Jak widać, słowa dotrzymał. Jak spekulują brytyjskie media, książę Harry na pogrzebie księcia Filipa ma pojawić się w zwykłym garniturze, w odróżnieniu od księcia Williama i księcia Karola, którzy będą żegnać ukochanego dziadka i ojca w oficjalnych mundurach wojskowych.

Jakie relacje łączyły księcia Harry'ego i księcia Filipa? Harry niejednokrotnie przyznawał, że odkąd wyprowadził się z Meghan do Kalifornii kontaktował się z babcią i dziadkiem za pośrednictwem zooma.

Meghan niedługo spodziewa się rozwiązania. Lekarz zalecił jej więc, by została w domu. Harry z kolei będzie musiał poddać się kwarantannie, z której zostanie zwolniony jeśli po 5 dniach okaże negatywny wynik.