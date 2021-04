Książę Filip dla Elżbiety II zmienił wyznanie! Z czego jeszcze zrezygnował dla królowej?

Wiadomość o śmierci księcia Filipa poruszyła cały świat! Mąż królowej Elżbiety II zmarł w wieku 99 lat, w czerwcu obchodziłby swoje setne urodziny.

Jego Królewska Wysokość zmarła spokojnie dziś rano w zamku Windsor - poinformował Pałac Buckingham w oficjalnym komunikacie.

Książę Edynburga i królowa Elżbieta II byli małżeństwem przez 74 lata i doczekali się czwórki dzieci: Karola, Anny, Andrzeja i Edwarda. Ich potomkowie dzięki królowej otrzymali podwójne nazwisko Mountbatten-Windsor. Życie tej pary było pełne kontrowersyjnych historii, ale ostatecznie przetrwali wszystkie burze i mimo że czasem nie widywali się miesiącami - wytrwali razem ponad 70 lat. Okazuje się, że życie u boku królowej nie zawsze było łatwe dla księcia Filipa, ale zawsze był ostoją i wsparciem dla monarchini, o czym sama mówiła w ich 50. rocznicę ślubu. Książę Edynburga dla królowej całkowicie zmienił swoje życie! Z czego musiał zrezygnować?

Książę Filip dla Elżbiety II zmienił wyznanie!

Książę Filip przyszedł na świat 10 czerwca 1921 roku na wyspie Korfu. Miał trudne dzieciństwo, a w 1939 roku, w wieku zaledwie 18 lat, wstąpił do Royal Navy. Filip i Elżbieta pobrali się 20 listopada 1947 i od tego czasu życie księcia Edynburga zmieniło się diametralnie! W planach miał kontynuowanie kariery w wojsku, ale po śmierci króla, kiedy to Elżbieta została następcą tronu nie było to możliwe.

Jeszcze przed ślubem przyjął brytyjskie obywatelstwo i zmienił wyznanie: z prawosławia przeszedł na anglikanizm. Książę Filip zawsze stał u boku królowej, ale często był odbierany jako drugoplanowa postać. Przez wiele lat miał mieć za złe monarchini, że nie nadała mu królewskiego tytułu.

Słynął z ogromnego poczucia humoru i był duszą towarzystwa. Para nie zawsze się zgadzała, ale książę Edynburga lojalnie wypełniał swoje obowiązki, których miał naprawdę dużo. Nie był jedynie tłem dla Elżbiety II, jak często był postrzegany, ale patronował ponad 750 organizacjom charytatywnym, pisał książki, brał udział w oficjalnych uroczystościach i odbył ponad 600 wizyt zagranicznych. W 2017 roku książę Filip zdecydował się przejść na oficjalną emeryturę i spędzał czas w jednej z królewskich posiadłości.

East News

Książę Edynburga zawsze stał u boku królowej Elżbiety II.

East News

Książę Filip był najdłużej żyjącym męskim członkiem rodziny królewskiej. Zmarł w wieku 99 lat, dwa miesiące przed setnymi urodzinami.