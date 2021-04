Książę Filip nie żyje. Zawsze w cieniu Elżbiety II. Poznaj jego tajemnice: urodził się na stole, miał nieślubne dziecko i "rozwiódł" z Elżbietą

Książę Filip nie żyje, zmarł w wieku 99 lat. W tym roku skończyłby 100 lat. Informację o śmierci przekazał oficjalny komunikat z Windsoru. Mąż królowej Elżbiety II żył zawsze w cieniu swojej żony, dlatego nie wiemy o nim tak wiele jak o królowej. Poznajcie jego największe tajemnice.

Niewielu o tym wie, ale książę pochodził z duńskiego rodu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Urodził się… na stole w sali jadalnej w Grecji, na wyspie Korfu. Był najmłodszym dzieckiem księcia Andrzeja i księżnej Alicji Battenberg. Kiedy Filip miał zaledwie półtora roku, jego rodzina uciekła z kraju do Francji - po przegranej wojnie z Turcją. Matka Filipa wylądowała w szpitalu psychiatrycznym - kiedy z niego wyszła, zerwała kontakt z synem.

Jakiś czas temu media obiegła plotka o tym, że książę Filip miał nieślubne dziecko. Filip słynął z tego, że w młodości lubił dobrze się zabawić, a o jego rzekomych romansach rozpisywały się media w całej Wielkiej Brytanii - ostatecznie nic nigdy mu nie udowodniono, choć plotek nie brakowało. Mówiło się, że ponoć sama Elżbieta II przyłapała go na zdradzie.

Książę miał przed wojną i podczas służby kilka romansów oraz wiele przelotnych znajomości w portach takich jak Melbourne i Sydney. Dziewczyny żądne znajomości z nim ustawiały się same w kolejce. Ciekawość, „jak to jest być z księciem”, bywa przemożna (jeszcze w XIX wieku Albert „Bertie”, syn Wiktorii, późniejszy Edward VII, pozwalał ją zaspokoić i bił w tej konkurencji rekordy olimpijskie). Od czasu do czasu na koniec zabawy Filip wskazywał dyskretnie na partnerkę, którą był zainteresowany, a potem gdzieś znikał. Wszystko odbywało się w absolutnej dyskrecji - pisał w swojej książce Marek Rybarczyk.