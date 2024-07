Agnieszka Kaczorowska i Krzysztof Wieszczak nadal walczą o finał kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Para już w piątek zatańczy w półfinale tanecznego show, a jej rywalkami będą Tatiana Okupnik i Julia Pogrebińska. Zobacz: Ewa Kasprzyk odpadła z TzG!

Ostatnio zarzucono Agnieszce Kaczorowskiej, że za wszelką ceną chce być w finale "Tańca z Gwiazdami" i zdobyć kryształową kulę. Nasza reporterka, która była na ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zapytała Agnieszkę o plotki, na temat jej rzekomej chęci zwycięstwa. Tancerka nie odpowiedziała na to pytanie, ponieważ Krzysztof Wieszczek przejął inicjatywę i zabrał głos w sprawie plotek na temat ich uczestnictwa w programie. Aktor bardzo się zirytował plotkami na jego i Agnieszki temat.

Robimy wszystko, aby nasze pokazy były piękne i zabawne. Szybko dogadaliśmy się, że nie będziemy cisnąć na wynik. Bez przesady. Staramy się w każdy piątek mieć poczucie, że dobrze zatańczyliśmy, mieliśmy pomysł i pokazaliśmy go ludziom, żeby im się podobało, a gdzie nas to zaprowadzi to się okaże dalej . Jakoś się tak sprawdza, że jesteśmy dalej.