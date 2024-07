Trwa medialna ofensywa żony byłego premiera, Kazimierza Marcinkiewicza, Izabeli, która od jakiegoś czasu sprzedaje szczegóły ze swojego życia prywatnego w tabloidach. Celebrytka nie szczędzi politykowi gorzkich słów, które wywołują mnóstwo kontrowersji. Przypomnijmy: Izabela zdenerwowała ciężarną milionerkę. Wzburzenie sięgnęło zenitu: Żałosna paplanina

Reklama

Historia małżeństwa Izabeli i Kazimierza to doskonały scenariusz na film. Miłość, która rozwijała się w atmosferze skandalu, ponieważ premier dla "Izabel" zostawił żonę i dzieci, pokonała wiele trudności. Schody zaczęły się jednak po przeprowadzce pary do Polski. Kryzys w ich małżeństwie nie rozpoczął się od nieszczęśliwego wypadku żony premiera. Okazuje się, że już od jakiegoś czasu para miała pewne problemy. Jak ustaliło "Party", Kazimierz i Isabel zaczęli się od siebie oddalać już jakiś czas temu. Marcinkiewicz, który planuje powrót do polityki, aby odzyskać zaufanie Polaków, miał planować powrót do pierwszej żony.

Tabloidom udało się ustalić nawet, że po powrocie do kraju były premier coraz częściej odwiedza Isabel w Gorzowie. Następnie pojawiły się informacje, że polityk wyprowadził się od żony i potajemnie wzięli rozwód. Jak wiadomo, tym informacjom stale zaprzecza sama zainteresowana.

Jaka jest prawda - tak naprawdę nie wie nikt. Na pewno jednak ten serial szybko się nie skończy.

Zobacz: Dziennikarka "Vivy!" o Marcinkiewiczach: Zdominował ją. Autoryzował za nią wywiad

Zobacz także

Reklama

Kazimierz Marcinkiewicz i inne sławy na meczu: